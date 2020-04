Moordenaars Soufian voortvluchtig, Opsporing Verzocht toont foto's, namen en signalementen

Opsporing Verzocht laat dinsdagavond foto's, volledige namen en signalementen zien van de twee mannen die vorige week twintig jaar cel kregen voor de moord op hun vriend Soufian in Breda. Ze hebben hem door het hoofd geschoten terwijl hij lag te slapen. De mannen hebben zich na de uitspraak van de rechtbank in Breda nog steeds niet gemeld voor het uitzitten van de straf.

De twee mochten de afloop van het proces in vrijheid afwachten, maar ze hadden zich wel voor de uitspraak moeten melden. De daders zijn de 29-jarige Anel B. en de 28-jarige Azedine A. Zij beschoten Soufian januari 2018 toen hij lag te slapen in zijn flatwoning.

'Kille en geplande liquidatie'

Het tweetal werd twintig jaar opgelegd wegens het medeplegen van moord. De voorzitter van de rechtbank sprak van een 'kille en geplande liquidatie'. Het precieze motief voor de moord blijft volgens de rechtbank onduidelijk.

Het slachtoffer werd op de ochtend van 18 januari 2018 dood gevonden in zijn flatwoning aan de Roeselarestraat in Breda. Hij was met een revolver én een pistool door zijn hoofd geschoten. Anel B. en Azedine A. kwamen al snel als verdachten in beeld. Toen de politie hen op het spoor kwam, sprongen ze bij vanaf het flatgebouw naar beneden en raakten ze zwaargewond.

Opsporing Verzocht is dinsdag vanaf 20.30 uur te zien op NPO1.

