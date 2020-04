Politie dringend op zoek naar vuurwapengevaarlijk duo [FOTO'S]

De politie is dringend op zoek naar Azzeddine Azahaf (28) en Anel Bijedic (29) en heeft daarom foto's van het tweetal verspreid. De twee werden vorige week veroordeeld tot twintig jaar cel vanwege het doodschieten van hun vriend Soufian in Breda. Ze hebben zich na de uitspraak nog steeds niet gemeld voor het uitzitten van de straf. Beide mannen zijn volgens de politie vuurwapengevaarlijk.

Het slachtoffer werd op de ochtend van 8 januari 2018 dood gevonden in zijn flatwoning aan de Roeselarestraat in Breda. Hij was met een revolver én een pistool door zijn hoofd geschoten, terwijl hij lag te slapen.

De twee mannen kwamen al snel als verdachten in beeld. Toen de politie hen op het spoor kwam, sprongen ze bij hun vluchtpoging vanaf het flatcomplex waar de moord was gepleegd naar beneden en raakten ze zwaargewond. Ze hebben vervolgens anderhalf jaar vastgezeten en werden vorig jaar oktober voorlopig vrijgelaten in afwachting van de rechtszaak.

Signalementen

In Opsporing Verzocht zijn dinsdagavond foto's getoond van Anel en Azzeddine. Eerstgenoemde is geboren in Trebinje (Bosnië en Herzegovina) en heeft een normaal postuur. Azzeddine is klein, slank en loopt nog moeizaam door de sprong van de flat. De foto die van hem wordt verspreid is uit 2017. Mogelijk heeft hij nu korter, minder opvallend haar.

Beide mannen zijn volgens de politie vuurwapengevaarlijk. "Benader hen niet zelf, maar bel als u (een van) hen ziet direct 112", zo werd op tv gezegd. De kijkers is gevraagd informatie over het tweetal te verstrekken. De politie ziet het als een mogelijkheid dat iemand de mannen helpt met schuilen.

