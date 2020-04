'Zwarte Piet' overvalt supermarkt, politie adviseert dader niet te benaderen

Het filiaal van Jan Linders in Boxmeer is dinsdagavond overvallen door een blanke man. Opvallend was wel dat hij zwart geschminkt was. Ook droeg hij een donkergrijze muts.

De politie adviseert getuigen of mensen die de man tegenkomen, hem niet zelf te benaderen. De overval was rond negen uur. De Jan Linders-supermarkt in Boxmeer staat aan de Koorstraat. Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt en of er iemand gewond is geraakt.