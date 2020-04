Meisje (16) aangerand in Waalwijk

Een 16-jarig meisje is dinsdagavond rond negen uur aangerand op het Halve Zolenpad in Waalwijk. Ze liep vanuit de richting van het RKC-stadion over het fietspad. Ter hoogte van de hockeyvelden werd ze van achteren benaderd door een man op een fiets, die haar borst betastte.

Het meisje sloeg zijn arm weg, waarna de man wegfietste richting het RKC-stadion.

De man was ongeveer 25 à 30 jaar oud. Hij droeg een blauwe winterjas met capuchon. Onder de capuchon droeg hij een grijze muts. Het slachtoffer had hem al eerder gezien op de Kanaaldijk, in de omgeving van de Bloemendaalweg.

De politie is op zoek naar twee getuigen. Eén getuige liep waarschijnlijk met zijn zoon over het Halve Zolenpad, terwijl ze een kat aan het uitlaten waren. De andere getuige is een vrouw met een kind. De politie is te bereiken via telefoonnummer 0900 - 8844.