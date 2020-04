390 euro boete na coronaconcert voor gehandicapte Kyano in no time opgehaald via crowdfunding

De 390 euro boete die vader William zaterdag kreeg opgelegd omdat hij een coronaconcert had 'georganiseerd' voor zijn gehandicapte zoon Kyano (10) is in no time ingezameld met een crowdfundingactie. De boete voor de Tilburger leidde tot talloze boze reacties, die onder meer bij Omroep Brabant binnenkwamen.

Zanger Danny Swinkels, die de zwaar gehandicapte jongen zaterdag muzikaal in het zonnetje zette, begon samen met zijn vriendin Chrisje van Gestel de inzamelingsactie. “Middels deze inzamelingsactie willen wij ervoor zorgen dat we samen de 390 euro boete betalen die onterecht is opgelegd aan de ouders van Kyano van Beurden, nadat hij een enorm liefdevol concert heeft gekregen van Danny Swinkels”, staat er op de website.

“Ik was sprakeloos en dacht meteen: wat is dit nou?”, blikt Danny terug op de nasleep van zijn concert voor de 10-jarige Kyano. ”Je wilt het goed doen en dan eindigt het in een drama. Ik heb het idee dat mensen soms geen hart hebben. Dit was voor het goede doel en we weden het voor dat mannetje.”

Inzameling

Het geld dat via de inzamelingsactie binnenkomt, gaat rechtstreeks naar Kyano. Met de rest van de opbrengst hoopt Danny een concert te organiseren voor de gehandicaptenzorg. Woensdagmorgen was er al meer dan 500 euro opgehaald.

Bij Omroep Brabant meldden zich veel mensen die boos waren over de boete. Mensen boden spontaan aan om de boete te betalen: "Als je zo'n knul met wat muziek een plezier doet en alles volgens de regels, dan betalen wij die boete wel." Ook iemand die zei dat hij jurist was, bood aan dat hij de boete wilde aanvechten.

LEES OOK: 390 euro boete voor coronaconcert voor zwaar gehandicapte Kyano (10): 'Dit is echt zó oneerlijk!'