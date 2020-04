Garagehouder (61) rijdt in auto terwijl rijbewijs is ingenomen na vele ongelukken

HEESWIJK-DINTHER -

Een 61-jarige garagehouder uit Heeswijk-Dinther is dinsdag onder verzet opgepakt, omdat hij in een auto op de openbare weg reed. Zijn rijbewijs was tijdelijk ingenomen voor onderzoek naar zijn rijgeschiktheid en rijvaardigheid. De man had in korte tijd meerdere ongelukken veroorzaakt.