Ronde van Spanje rijdt definitief niet in augustus door Brabant door uitstel Tour de France

PARIJS -

De Vuelta komt in augustus niet naar Den Bosch en Breda. Dat is het gevolg van de verplaatsing van de Tour de France. De Ronde van Spanje zou op 15 augustus in Den Bosch starten en een dag later in Breda. Omdat de Tour de France nu op 29 augustus lijkt te beginnen is het uitgesloten dat de Ronde van Spanje ook in augustus is.