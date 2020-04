'Vuelta verplaatsen zou hels karwei zijn, het is geen straatbarbecue', zegt sportwethouder Breda

De Ronde van Spanje verplaatsen? “Dat is een hels karwei. Het is geen straatbarbecue.” Zo reageert de Bredase sportwethouder Daan Quaars op het bericht van de Spaanse krant Marca dat de grote wielerronde met een maand wordt uitgesteld. Intussen roept de organiserende werkgroep in mede-etappeplaats Den Bosch op voorlopig geen kosten meer te maken.

Vooropgesteld: de Nederlandse projectorganisatie heeft officieel nog niks vernomen over uit- of afstel van de Ronde van Spanje. En dus start de wielerwedstrijd op papier nog gewoon op 14 augustus in Utrecht, gevolgd door etappes in Den Bosch en Breda. Maar, zo zegt Quaars: “We zijn ook niet op ons achterhoofd gevallen.”

De Spaanse krant Marca bracht maandagavond naar buiten dat de Ronde van Spanje naar september wordt verschoven in verband met de coronacrisis. Dat heeft directe gevolgen voor de gemeenten Breda, Den Bosch en Utrecht. Zij zijn etappeplaatsen en haalden met de provincies Brabant en Utrecht de start van de grote wielerronde naar Nederland.

'Geen kosten'

De Bredase wethouder Quaars houdt net als de Nederlandse projectorganisatie La Vuelta Holanda rekening met een scenario dat het wielerpeloton ons land in augustus niet aandoet. “Corona zat niet in onze risicoanalyse”, zegt hij.

Sinds de uitbraak van het coronavirus escaleerde, hield wethouder Quaars net als de lokale projectorganisatie in Den Bosch rekening met potentiële negatieve gevolgen. Zo heeft de interne werkgroep die zich in Den Bosch bezighoudt met de Ronde van Spanje opgeroepen geen kosten meer te maken. Dat blijkt uit notulen, die in handen zijn van Omroep Brabant. Tijdens de vergadering op 6 april is gezegd: "Kijk of je kunt doorwerken (…), maar zonder financiële gevolgen." Ook valt te lezen: "Hoe later de annulering, hoe meer kosten er zullen zijn."

Grote consequenties

Wethouder Quaars van Breda vindt dat niet meer dan logisch. “Op het moment dat corona echt een onderwerp geworden is, zijn we gaan kijken hoe we daar het beste mee om kunnen gaan. Naarmate de onzekerheid groeit, kijk je naar de plannen en kosten: wat we kunnen uitstellen, stellen we uit, tot er een definitieve beslissing is.” Wanneer de organisatie van de Ronde van Spanje dat bekendmaakt, weet Quaars niet.

Er wordt volgens de wethouder rekening gehouden met diverse scenario’s. Het evenement een maand verplaatsen gaat echter niet zonder slag of stoot. “Het is geen straatbarbecue, die je op een andere datum organiseert. Het is een hels karwei en de consequenties zijn groot" zegt hij. "Elke nieuwe datum brengt enorm veel vragen met zich mee: hebben we dan al andere evenementen staan? Is er dan wel genoeg politie? Hoe heeft het coronavirus zich dan in Nederland ontwikkeld? En in Spanje? Daar komt enorm veel bij kijken.”

In 2022?

Een andere optie die binnen de Nederlandse projectorganisatie is besproken, is het organiseren van de Ronde van Spanje in 2022. Dat staat eveneens in de vergadernotulen van de Bossche werkgroep. Maar daar moeten we niet al te veel waarde aan hechten, stelt Quaars. Volgens hem moet iedereen eerst maar eens afwachten op de corona-ontwikkelingen en uitsluitsel dat door de Ronde van Spanje gegeven moet worden.

De Ronde van Spanje start officieel nog steeds op 14 augustus met een ploegentijdrit door Utrecht, op 15 augustus gevolgd door de etappe Utrecht-Den Bosch. Op 16 augustus staat de etappe Breda-Breda gepland.

De projectorganisatie in Den Bosch is gevraagd te reageren, maar verwees door naar La Vuelta Holanda. Deze landelijke projectorganisatie laat weten officieel niet te willen reageren totdat de Ronde van Spanje een definitief besluit heeft genomen. De vergadernotulen zijn verkregen via een wob-procedure.

