Streep door Brabantse Vuelta-feesten vanwege coronavirus, Ronde van Spanje gaat voorlopig wel door

De officiële aftrap het Nederlandse programma van de Ronde van Spanje is uitgesteld vanwege het coronavirus. In aanloop naar de start van de Vuelta zouden op woensdag 29 april evenementen in onder meer Breda, Den Bosch en Utrecht zijn. De Ronde van Spanje zelf gaat vooralsnog wel door.

Wanneer de feestelijke aftrap dan wel wordt gehouden, is nog niet duidelijk. Rob van Doggenaar, manager van La Vuelta Holanda: “Wij zijn hier uiteraard enorm teleurgesteld over, maar beseffen dat ieders gezondheid nu veel belangrijker is.” Een aantal andere evenementen rondom de Ronde van Spanje in Brabant, zoals fietsfestivals, zijn ook afgelast of uitgesteld.

De Vuelta begint in Utrecht en is op 15 augustus in Den Bosch. Een dag later rijdt het peleton door West-Brabant, een route van Breda naar Breda.

Afwachten

De organisatie van de Vuelta-evenementen in Nederland wacht nu af wat er gaat gebeuren en houdt ook de Tour de France in de gaten. Want dat is het grootste sportevenement in de zomer dat nog niet is uitgesteld.

Over het doorgaan van de Ronde van Spanje wordt uiteindelijk besloten door de internationale wielerbond UCI en de Spaanse organisatie van de Vuelta. "We hopen heel erg dat het doorgaat", zegt Van Doggenaar.

Lees alles over het coronavirus op onze speciale themapagina.