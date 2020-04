Veroordeelde moordenaar Azzeddine A. meldt zich nadat Opsporing Verzocht zijn foto toonde

BREDA -

Azzeddine A. (28) heeft zich gemeld bij de politie in Breda. Dat bevestigt zijn advocaat Jan-Hein Kuipers, die zijn cliënt had geadviseerd zichzelf te melden. Azzeddine A. is een van de twee vuurwapengevaarlijke mannen die werden gezocht omdat ze een man uit Breda hebben doodgeschoten.