Draai van de Kaai gaat dit jaar niet door, Daags na de Tour niet op 20 juli maar mogelijk later

Het wielercriterium De Draai van de Kaai in Roosendaal gaat dit jaar niet door. De profronde Daags na de Tour in Boxmeer wordt in ieder geval niet op maandag 20 juli verreden, maar wordt mogelijk verplaatst omdat ook de Tour de France wordt uitgesteld.

“Daags na de Tour is onlosmakelijk verbonden aan de Ronde van Frankrijk”, zegt Pierre Hermans op de website van de organisatie. “Daarom konden we niet anders dan de datum van 20 juli schrappen.”

Traditioneel wordt een dag na de finish van de Tour de France het criterium gereden in Boxmeer. Toch is er nog een sprankje hoop dat de wielerronde in Boxmeer later dit jaar gereden kan worden. Mocht de Tour de France namelijk nog worden verschoven naar een later tijdstip dit jaar, dan sluit Daags na de Tour wellicht aan. “Mocht de Tour dit jaar op een later tijdstip starten, dan bekijken wij serieus de mogelijkheid om Daags na de Tour dit jaar alsnog door te laten gaan.”

Draai van de Kaai

De Draai van de Kaai, een ander groot criterium dat op de planning stond, gaat ook niet door. Door de coronacrisis kunnen de nodige voorbereidingen voor het wielerevenement in Roosendaal niet worden getroffen. Daarnaast vindt de organisatie het moreel gezien niet passend om sponsorgesprekken te voeren met ondernemers die door de crisis in zwaar weer beland zijn, schrijft ze op haar website. De Draai van de Kaai richt zich op de editie van 2021.

Acht van Chaam

Het wielercriterium de Acht van Chaam gaat vooralsnog gewoon door. "We wachten af wat er volgende week voor nieuwe maatregelen bekend worden vanuit het kabinet", zegt de organisatie. "Tot daar meer duidelijkheid over is, doen we nog even niks." De organisatie hoopt volgende week een beslissing te kunnen nemen.

Uitstellen tot later dit jaar, mocht de Tour dan worden verreden, lijkt in ieder geval geen optie: "Dan zit je tussen de Tour en het WK. Dat is niks."