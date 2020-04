Corona vastgesteld bij gedetineerde in PI Vught, twee gevangenen in quarantaine

Er is corona vastgesteld bij een gevangene van de penitentiaire inrichting in Vught, dat bevestigt een woordvoerder van de Dienst Justitiƫle Inrichtingen tegen Omroep Brabant. Twee andere gedetineerden zitten op dit moment in preventieve quarantaine omdat ze milde gezondheidsklachten hebben. Een gevangene meldt aan Omroep Brabant dat er al langer onrust is in de gevangenis over het coronavirus.

De besmette gevangene verbleef in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum, een afdeling voor mensen met psychiatrische stoornissen. Toen hij klachten ontwikkelde is hij in quarantaine geplaatst. Nadat hij enkele dagen geleden positief werd getest op corona, is hij naar het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg gebracht, in de volksmond het gevangenisziekenhuis in Scheveningen.

De twee andere gedetineerden zijn nog niet getest op corona omdat ze niet tot een risicogroep behoren.

Al eerder onrust

Omroep Brabant sprak woensdag met gedetineerde Mike. Hij verblijft op een andere afdeling op de PI in Vught en volgens hem is er daar al langer onrust over corona. Aanleiding is de dood van een man kort nadat hij twee weken geleden de gevangenis had verlaten en werd overgebracht naar Exodus, een hulporganisatie in Den Bosch.

De man is niet getest op corona en gedetineerden zijn bang dat hij anderen heeft besmet. Mike: “Er gebeurt hier van alles. Hier zitten toch al jongens met een kort lontje. We krijgen al geen bezoek, we kunnen niet skypen, al is dat wel beloofd. De isolatiecellen hier zitten vol, kan ik je vertellen.”

Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen herkent zich niet in dat beeld. “We hebben het idee dat gedetineerden juist rustiger zijn deze periode. Er is geen sprake van overvolle isolatiecellen, zoals de gedetineerde beweert. De gevangenen worden ook niet vaker gestraft dan normaal.” Wel erkent hij dat deze coronacrisis ook voor gevangenen een moeilijke periode is.

'Vught even links laten liggen'

Advocaat Peter van Zon in Eindhoven heeft meerdere cliënten in de PI Vught, maar bezoekt deze uit voorzorg niet meer. “Ik kom nog wel in andere gevangenissen in het land, maar Vught laat ik even links liggen.” De reden is het besmettingsgevaar.

“Toen ik laatst in Roermond was, sprak ik mijn cliënt in een andere kamer, via de telefoon. Ik weet dat dat in Vught niet het geval is, je zit dan face to face met je cliënt. Die situatie zoek ik nu liever niet op. Ik voel me niet 100 procent veilig.” Hij benadrukt dat Vught niet de enige gevangenis is waar deze situatie speelt.

Van Zon verbaast zich over de gang van zaken bij justitie tijdens deze crisis. “Een cliënt van mij heeft een celstraf gekregen, maar die is nu nog buiten. Hij is min of meer voortvluchtig. Allebei zijn ouders liggen op de intensive care met corona. Toen heb ik het OM benaderd met de vraag of het wel slim is als hij zich nu zou melden.”

Dat bleek geen probleem te zijn: “Het OM zei ‘Geen probleem, laat hem zich maar melden. We stoppen hem gewoon in de cel.’ Dan kom je in hele rare situaties terecht want zo iemand vormt een risico.”