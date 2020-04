Bredase horeca zet de boel op scherp: 'Wij kunnen niet meedoen aan de 1,5 meter-economie'

Breda is de eerste grote stad in Nederland waar de horeca zich uitspreekt tegen een 1,5 meter-economie. Het is een reactie van de ondernemers op de woorden van premier Mark Rutte die zei dat bedrijven hierover na moesten denken. Dat hebben ze in Breda gedaan en de praktijk is volgens hen toch wat weerbarstiger dan de woorden van minister-president.

"We hebben onderzocht wat de mogelijkheden zijn bij een 1,5 meter-economie", zegt Johan de Vos, die als woordvoerder optreedt namens de Bredase horecaondernemers. "Maar het lukt niet en we zijn daarom tegenstander van dit idee. Als we bijvoorbeeld minder mensen binnen mogen laten, draaien we ook minder omzet. Maar de kosten blijven hetzelfde, dus dat is geen optie."

Tachtig procent van de bedrijven denkt dat ze naar de koten gaan door 1,5 meter-economie.

'Hoe met dat op het toilet?'

Er is een enquête gehouden onder Bredase horecaondernemers. "Tachtig procent van hen denkt dat hun bedrijf naar de kloten gaat bij een 1,5 meter-economie. Dat zijn serieuze zorgen. De tegenstand die er is, is breedgedragen, Wij nemen als stad afscheid van de 1,5 meter-economie. Dat gaat het niet worden."

De ondernemers zien ook allerlei praktische bezwaren. "Hoe moet dat op het toilet en op de terrassen bij lekker weer", vraagt De Vos zich af. "En hoe moeten we onze klanten bedienden op anderhalve meter afstand?"

In deze video vertelt Johan de Vos over de bezwaren van de horeca-ondernemers:

Leeftijdsgrens als alternatief

Volgens de Bredase horeca moet de overheid gaan kijken naar andere oplossingen. Bijvoorbeeld de kwetsbare groepen isoleren. Of met een leeftijdsgrens gaan werken", zegt De Vos. "We willen in ieder geval gefaseerd open gaan. Eerst de restaurants, dan de cafés en later de nachttenten. Tot slot kunnen er weer evenementen plaatsvinden."