Politie vindt vijf kilo wiet in auto en later 60.000 euro cash in huis van verdachte

In de auto lagen 5 zakken met hennep (foto: Politie).

BREDA -

De politie heeft dinsdag in Breda vier mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de handel in drugs en witwassen. Daarbij zijn vijf kilo hennep en 60.000 euro in beslag genomen. De verdachten zijn een 23-jarige man uit Eindhoven, een 29-jarige man uit Prinsenbeek en twee inwoners van Breda van 22 en 24 jaar oud.