De koningin landde op Brabantse bodem en bleef hier

Koningin Wilhelmina (1880-1962) is een paar maanden eerder ook al in Brabant geweest. In maart 1945 is ze voor het eerst terug op Nederlandse bodem. Ze bezoekt dan Bergen op Zoom, Chaam, Breda, Tilburg en Den Bosch.

Haar bezoek dan is niet zonder risico. Den Bosch ligt pal aan het front. Aan de overkant van de Maas staat Duits geschut. Kort na haar vertrek bestoken de Duitse kanonnen Den Bosch.

Op 2 mei is ze definitief terug. Hitler is dood en de oorlog is bijna voorbij. De Russen, Amerikanen en Britten hebben nazi-Duitsland namelijk bijna onder controle. De situatie is veiliger geworden. Wilhelmina kan nu blijven.

Wilhelmina, Juliana en rechts achter Peter Tazelaar, de andere Soldaat van Oranje (foto's: Nationaal Archief)

Op deze dag in 1945 gaat ze ook naar de binnenstad van Breda. Daar wordt ze op de Grote Markt toegejuicht door duizenden inwoners.

Wilhelmina in de binnenstad van Breda (foto: Nationaal Archief).

De vorstin blijft in de buurt van de Breda. Samen met haar dochter prinses Juliana (1909-2004) gaat zes weken lang op landgoed Anneville, bij Ulvenhout, wonen en werken. De aankomst van Wilhelmina op Gilze-Rijen en het landgoed is hieronder te zien in de beelden van het Nationaal Instituut voor Militaire Historie.

De afgelopen maanden hebben prins Bernhard (1911-2004) en zijn medewerkers op landgoed Anneville gewoond. Ze hebben hun koffers gepakt en zijn een paar dagen eerder naar Paleis Het Loo bij Apeldoorn verhuisd.

Soldaat van Oranje

In het statige landhuis op landgoed Anneville strijken ook de adjudanten neer van Wilhelmina. Dat zijn Peter Tazelaar, Rie Stokvis en de bekendste: Erik Hazelhoff Roelfzema, die later een boek schreef met de titel 'Soldaat van Oranje'.

Terwijl de majesteit feestelijk wordt ingehaald, is het enorm druk geworden op de wegen rond Den Bosch en Oss. Het is er vol met vrachtwagens. Operatie Faust is begonnen, een operatie om voedsel naar de hongerende bevolking van Holland te brengen. Konvooien met eten en andere hulpgoederen gaan richting Ede en omgeving en van daar uit naar Holland.

Op deze dag woedt het laatste grote gevecht in ons land, in en rond de strategische haven van Delfzijl. Daarna laait hier en daar het geweld soms even op met geïsoleerde schermutselingen en schietpartijen.

De Russen delen vandaag een enorme dreun uit: in Berlijn is de Duitse weerstand gebroken. De hoofdstad van het Derde Rijk valt in Russische handen.

Oorlogskranten

In de laatste weken van de oorlog werd er op verschillende fronten gevochten om de nazi's te verslaan. In de verzetskranten werden de Nederlanders, voor zover het mogelijk was, op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. Een aantal van deze kranten uit het archief van Jan de Wit uit Rosmalen is hier te lezen.