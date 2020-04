Ardy krijgt geen bezoek, maar na een oproep is hij wel overladen met verjaardagskaartjes

"Ik heb er 191 gekregen", vertelt Ardy donderdagochtend vol trots. "Zojuist kwam er nog een aantal kaarten binnen. Ik heb er nog nooit zoveel in de brievenbus gehad! Heel veel mensen schreven dat ze het jammer vinden dat ik vanwege de coronacrisis mijn verjaardag niet kon vieren. Maar nu had ik toch een heel leuke dag!"

Een tafel vol kaarten voor Ardy.

"Ardy heeft echt genoten van alle kaarten", vertelt begeleider Berna van den Dungen.

"De hele dag klepperde de brievenbus. Hij heeft ook een heel grote tros ballonnen en een taart bezorgd gekregen. Elke keer als er iets binnenkwam, werd hij blij. Vanwege de coronapandemie kunnen we nu niet naar de dagbesteding of boodschappen doen, dus we hadden heel veel tijd hiervoor. We hebben dus de hele dag kaarten gelezen."

Knuffel- en kusjesfeest

Ardy vond ook de verrassing die hij van RKC kreeg heel bijzonder. Hij is groot fan van de Waalwijkse voetbalclub. "Verschillende spelers hadden een boodschap voor hem opgenomen", vertelt Berna. "Gedurende de dag hebben we telkens een filmpje laten zien." Daar was Ardy superblij mee en hij hoopt dan ook dat RKC in de eredivisie blijft.

Van zijn ouders kreeg Ardy een kweekkas cadeau. "Echt zo'n grote, waarin hij kan lopen. Dat moet nog aankomen. Als de coronatijd dadelijk voorbij is, gaan we die hier opzetten in de tuin. Dus hij heeft ook nog wat leuks in het verschiet. En we hebben afgesproken dat we in de tuin een heel groot knuffel- en kusjesfeest gaan geven, zodra dat weer mag, om in te halen wat we nu allemaal moeten missen."

Hart onder de Riem

In deze coronatijd kunnen we elkaar deze dagen niet begroeten met drie zoenen, zoals we dat in Brabant gewend zijn. Een hand geven mag eveneens niet en ook kunnen we geen arm om iemand heen slaan die dat nodig heeft. Om vrienden en bekenden toch te laten weten dat we aan hen denken, biedt het Omroep Brabant-programma Hart onder de Riem de mogelijkheid videoboodschappen in te sturen. Die zenden we dan in dit programma uit, samen met de hoogtepunten van programma's uit de oude doos.

Wil jij 'Merlijn over de Grens' zien? 'Komt een aap bij de dokter of misschien wel 'De Wandeling'? Dat kan. Laat het ons weten via onze Facebookpagina of stuur een berichtje naar de redactie van Hart Onder de Riem (06 53 75 20 22).

Is een geliefde jarig en kun je niet op bezoek? Missen de kleinkinderen opa en oma? Ben je trots op je dochter die thuis werkt en intussen de kinderen les geeft? Zeg het tegen hen! Doe mee en maak je eigen filmpje met je telefoon. Let wel op het volgende:

De boodschap mag niet langer zijn dan een minuutje.

Hou je telefoon liggend als je filmt.

Zorg dat je binnen anderhalve meter van je telefoon staat (anders kunnen we je niet horen).

Zeg wie je bent en voor wie de boodschap is.

Zorg voor voldoende licht en film met het licht mee.

Stuur het filmpje via WhatsApp naar nummer 06 53 75 20 22, redactie Hart Onder de Riem.

Kijk naar de uitzending op dinsdag en woensdag tussen kwart over drie en vijf voor halfzes op Omroep Brabant.

