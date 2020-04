Aantal doden in Brabantse verpleeg- en verzorgingshuizen bijna drie keer zo hoog als normaal

In Brabantse verzorgingsinstellingen zijn in de week van 30 maart tot en met 5 april bijna drie keer zoveel mensen overleden als normaal. Dat melden het CBS en RIVM op basis van voorlopige sterftecijfers. Volgens de cijfers zijn er die week in Brabant 324 bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen overleden. De hogere sterfte valt samen met de corona-epidemie.

Brabant is daarmee de zwaarst getroffen regio. Landelijk gezien is het sterftecijfer in die week bijna twee keer zo hoog als gemiddeld in de eerste tien weken van dit jaar. Ook in Limburgse zorginstellingen is sprake van een veel hogere sterfte. In Noord-Nederland niet.

Dit jaar overleden er in de eerste tien weken gemiddeld 797 mensen per week in Nederlandse zorginstellingen. Van 30 maart tot en met 5 april waren dat er naar schatting 1485.

In andere huishoudens was het sterftecijfer landelijk gezien anderhalve keer hoger dan normaal. Ook hier wordt Brabant harder getroffen met een verdubbeling van het aantal doden.

Door de uitbraak van het coronavirus overlijden de laatste weken sowieso meer mensen dan gebruikelijk, meldde het CBS al eerder. Dat wordt nog sterker gevoeld in instellingen als verpleeg- en verzorgingstehuizen en instellingen voor gehandicapten.

Bezoekverbod heeft effect

Volgens het RIVM steekt het coronavirus de laatste dagen wel in minder nieuwe verpleeghuizen de kop op. Dat is volgens het instituut te danken aan het bezoekverbod dat bijna vier weken geleden is ingesteld. Toch is de situatie nog niet onder controle: het totaal aantal bewoners bij wie het virus is vastgesteld stijgt namelijk nog altijd stevig, aldus het RIVM.

In ongeveer negenhonderd verpleeghuizen in het land heeft het virus toegeslagen. In die gebouwen grijpt het virus razendsnel om zich heen. Bijvoorbeeld omdat het bij dementerende ouderen moeilijk is om de hygiënevoorschriften in acht te nemen.

Regio Uden zwaarst getroffen

De regio rondom Uden is het zwaarst getroffen. In zes gemeenten in die regio was het aantal overledenen in week 13 volgens het CBS meer dan 4 keer zo hoog als normaal:

Boekel: 7,41 keer zo hoog

Uden: 6,77 keer zo hoog

Meierijstad: 4,58 keer zo hoog

Bernheze: 4,31 keer zo hoog

Gemert-Bakel: 4,26 keer zo hoog

Laarbeek: 4,25 keer zo hoog

Dertig procent

Het RIVM maakt ook elke dag sterftecijfers bekend. Die cijfers geven absoluut geen totaalbeeld van het aantal coronadoden. Dat komt doordat vanwege een beperkte testcapaciteit lang niet iedereen die ziek wordt of sterft wordt getest op het virus. Toch is het een graadmeter waaruit je kunt opmaken hoe het virus zich ontwikkelt.

Ruim dertig procent van het aantal officieel geregistreerde coronadoden komt uit Brabant. In onze provincie overleden volgens die RIVM-cijfers tot nu toe 980 mensen aan het virus. Landelijk staat de officiële RIVM-teller in totaal op 3134 sterfgevallen sinds de uitbraak van de coronacrisis.