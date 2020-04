Vlisco betaalt boete van twee ton omdat het te weinig oog had voor witwassen

De batikstoffen van Vlisco in Helmond.

Textielfabrikant Vlisco uit Helmond heeft een boete van 205.000 euro gekregen van het Openbaar Ministerie omdat het bedrijf te weinig oog had voor mogelijke financiƫle criminaliteit zoals witwassen en terrorismefinanciering. De boete is inmiddels betaald, meldt het OM donderdag.

Uit onderzoek blijkt dat het bedrijf tussen 2014 en 2017 onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de klanten. Dat had Vlisco volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme wel moeten doen.

Poortwachtersfunctie

"Het is van groot belang dat handelaren die grote hoeveelheden contante betalingen ontvangen hun poortwachtersfunctie serieus nemen en het potentiële witwassers en criminelen zo moeilijk mogelijk maken om gelden wit te wassen", aldus het OM.

Vlisco meldde zich begin 2017 zelf bij de toezichthouder nadat de accountant de Helmondse fabrikant erop had gewezen dat de verplichtingen in de wet de jaren daarvoor niet goed waren nageleefd. In de bepaling van de boete heeft het OM meegewogen dat het bedrijf zich zelf heeft gemeld.

Vlisco produceert stoffen voor met name de West-Afrikaanse markt. Het bedrijf verkoopt stoffen aan klanten uit landen als Benin, Nigeria, Togo, Ghana, Ivoorkust en Congo.