Brabants gezin deelt voedselpakketten uit in Kaapverdie: 'Mensen zijn wanhopig'

Een keer per week gaat Lars de Bie de afgesloten sloppenwijk van het eilandje Boa Vista in. Hij klopt op alle deuren om een zakje rijst af te geven. Het leger helpt hem daarbij. Dat moet omdat het anders een chaos wordt. "De mensen hier zijn vriendelijk, maar ze hebben bijna niks. Er zijn geen vechtpartijen, maar mensen zijn wanhopig."

Op het kleine eiland, waar de familie De Bie normaal gesproken allerlei tochten organiseert voor toeristen, zijn nu ruim 50 gevallen van corona bekend, volgens Lars. "Een paar weken terug is het hele eiland op slot gegaan."

Ramp voor toerisme

En dat is een ramp voor het toerisme op het eiland. "Het eiland was groeiende", zegt Lars. "Er zijn hier grote resorts waar veel mensen een baan hadden. De flexibele medewerkers hebben geen inkomen meer, de vaste medewerkers krijgen nog maar een klein deel van hun loon."

Lars de Bie op de truck onderweg met voedselpakketten (Foto: via Lars de Bie)

Volgens Lars verdient een kamermeisje op een resort zo'n 250 euro per maand. "Zij hebben het vaak iets beter nog. Maar veel mensen hebben hier gewoon helemaal niks. Ze komen bij ons voedsel halen en lopen naar huis om een ander T-shirt aan te trekken en dan komen ze opnieuw."

Slechte gezondheidszorg

Lars en zijn gezin, vrouw Nathalie en kinderen Sonny van 15 en Lana van 12, zitten nu vast op het piepkleine eiland. "Dat voelt heel dubbel", zegt Lars. "Aan de ene kant zitten we hier beter dan in Nederland. Aan de andere kant, als het hier slechter wordt, ben je in Nederland weer beter af."

Want de gezondheidszorg op Kaapverdie is niet om over naar huis te schrijven. Wat zuurstofflessen en matrassen, maar dan houdt het op, volgens Lars. Hij probeert zo positief mogelijk te blijven. "De toekomst? Dan zeggen wij gewoon weer 'no stress', je kunt het beter lachend tegemoet zien."

Donaties

Intussen houdt de familie zich bezig met de zorg voor de mensen op het eiland. "Het gevaar van het virus zit nog niet zo erg in de hoofden van mensen, ze zijn vooral bezig met genoeg eten krijgen en de onzekerheid over hun toekomst. Komen de toeristen nog terug?"

Het Brabantse gezin heeft inmiddels 2000 families kunnen helpen aan voedsel dankzij donaties. "Maar nu zien we dat het een beetje opdroogt." Doneren kan op de website van de familie. "Voor 21 euro kan een gezin hier twee weken eten."