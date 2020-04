Karin mocht videobellen met de koning: ‘Ik was heel zenuwachtig, maar dat hoefde helemaal niet’

De medewerkers kregen donderdag de kans om in duo’s even met de koning te beeldbellen. Het gaat om mensen die achter de schermen helpen om de coronacrisis het hoofd te bieden, zoals personeel van de keuken, transport, bestelling en inkoop van het ziekenhuis. Karin maakt de kamers van coronapatiënten schoon in het MMC. Hier had ze het dan ook vooral over met de koning.

“Vorige week werd aan mij gevraagd of ik met hem zou willen bellen. Mijn eerste gevoel was dat ik dit wel heel erg spannend vond, maar dit is natuurlijk een kans die je maar één keer krijgt”, vertelt Karin. Ze was van tevoren dan ook erg zenuwachtig, maar al snel bleek dat dit nergens voor nodig was. “De koning was heel relaxed.”

Eenmalige kans

“We mochten ons verhaal doen en Willem-Alexander was heel geïnteresseerd en meelevend. Hij wilde weten hoe we het werk nu ervaren en ik vertelde wat er nu allemaal veranderd is door de coronacrisis”, herinnert Karin zich. Zo is ze bij het schoonmaken van de kamers nu nog veel beter beschermd dan normaal. “Het is natuurlijk niet niks om een kamer schoon te maken waar mensen met corona liggen."

Maar ook de omgang met patiënten is nu anders. “De coronapatiënten liggen nog in de kamers als wij binnenkomen om schoon te maken. Zij mogen maximaal één bezoeker per dag krijgen, dus ik maak dan altijd wel even een praatje met ze. Het is voor hen natuurlijk heel fijn om even iemand te hebben om een beetje mee te kunnen kletsen”, vertelt Karin.

