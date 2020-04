Meeste coronadoden in Tilburg, kijk hier hoeveel mensen in jouw gemeente overleden [KAARTJE]

Uit nieuwe cijfers van het RIVM wordt duidelijk hoeveel mensen per gemeente overleden zijn aan de gevolgen van het coronavirus. Tilburg blijkt in absolute aantallen het hardst getroffen te zijn van Nederland.

Tot vandaag waren er alleen landelijke cijfers van het aantal sterfgevallen bekend, maar nu is er ook een beeld van het aantal doden op gemeenteniveau.

Onvolledig

De aantallen zijn waarschijnlijk nog een flinke onderschatting van het totale aantal mensen dat sterft als gevolg van het virus. "Niet alle mensen die in Nederland overlijden, zijn getest op COVID-19. Het werkelijke aantal mensen dat in Nederland overlijdt aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus is hoger", schreef het RIVM daar zelf vorige week al over.

Tot nu toe overleden minimaal 110 Tilburgers aan het coronavirus, het hoogste aantal in Nederland. Relatief gezien ligt de sterfte van coronapatiënten het hoogst in Boekel: achttien doden, dat is 176 per honderdduizend inwoners.