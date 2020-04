Overvaller met masker bedreigde medewerkster van Jan Linders in Boxmeer met een mes

De man die dinsdagavond het filiaal van Jan Linders in Boxmeer met een mes overviel, is nog spoorloos. Hij ging ervandoor met een kleine buit en liet medewerkers van de supermarkt geschrokken achter. Aanvankelijk meldde de politie dat de overvaller zwart geschminkt was.

Uit beelden blijkt dat hij een zwart masker droeg. De politie vraagt het publiek hem te ontmaskeren.

Medewerkster bedreigd

De man bedreigde een medewerkster van de servicebalie met een mes en griste vervolgens een klein geldbedrag uit de kassa. De overval werd rond negen uur gepleegd. De vestiging van Jan Linders in Boxmeer staat aan de Koorstraat.

De dader was blank. Hij droeg behalve een masker een capuchon en een opvallend tweedelig zwart of een ander donkerkleurig regenpak. Verder had de overvaller zwarte handschoenen en donkere schoenen aan. Op zijn regenpak was een horizontale streep te zien. Dit blijkt uit camerabeelden en verklaringen van getuigen. De politie wil weten wie hem heeft gezien of herkend. Ook is ze op zoek naar nog meer beelden.

