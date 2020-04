Onderzoek naar smokkel van ruim duizend kilo cocaïne leidt naar loods in Best

In een loods in Best is woensdagmorgen een inval geweest die te maken had met een onderzoek naar de smokkel van cocaïne. Het gaat hierbij om een partij van ruim duizend kilo, zo bevestigt het Openbaar Ministerie in Rotterdam (OM).

Er is minstens één aanhouding verricht. De actie werd uitgevoerd door het zogeheten Hit And Run Cargo-team, een speciaal opsporingsteam van de Rotterdamse haven. Ook de reguliere politie en de douane waren van de partij.

Meer aanhoudingen

De loods is gevestigd op industrieterrein De Waal in Best. In een container die bij dit pand was afgeleverd, zijn verdovende middelen gevonden. Hoe groot de vangst was, is niet bekend. De woordvoerder van het OM wilde evenmin zeggen hoeveel mensen er zijn opgepakt. Hierover wordt vrijdag meer verteld.

Volgens het Eindhovens Dagblad werd het bedrijfspand sinds een week aan een Brabants stel verhuurd, dat de ruimte de komende jaren wilde gebruiken voor opslag.