Vrijwilligers Quiet Tilburg proberen het leed van armoede te verzachten in tijden van corona

Vijftienhonderd huishoudens in Tilburg proberen ze te ondersteunen, zo’n vierduizend Tilburgers in armoede zijn dat. Het team vrijwilligers van Quiet draait overuren, juist in deze tijd. “De kans op een sociaal isolement is juist nu veel groter.”

Zo tussen de zestig en zeventig vrijwilligers zijn regelmatig aan de slag, om te proberen de armoede iets te verzachten voor de ‘members’ van Quiet. Daar hebben ze donderdagavond de Nationale Vrijwilligersprijs voor gekregen. Minister Hugo de Jonge maakte door de coronacrisis noodgedwongen de winnaars bekend via Facebook.

“Een enorme waardering”, vindt voorzitter Stefan Jansen. De prijs bestaat uit zesduizend euro en het laten maken van een promotievideo ter waarde van drieduizend euro. Een prijs die goed van pas komt.

Knipbeurt of bioscoop

Normaal gesproken bieden de vierhonderd sponsors van Quiet regelmatig iets aan, van een frietje tot een knipbeurt bij de kapper en van een avondje bioscoop tot een nieuw matras. Daarnaast worden er bijeenkomsten georganiseerd waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Aan de ene kant de pijn van de armoede wat verzachten, aan de andere kant proberen mensen kracht te geven. Dat is het idee. Maar nu kan dat allemaal niet meer.

“We proberen zoveel mogelijk contact te houden met iedereen”, vertelt voorzitter Stefan Jansen. De vrijwilligers bellen zich een slag in de rondte om mensen te bereiken. Gewoon, om even te horen hoe het is. Want, de coronacrisis is voor veel mensen zwaar, maar voor mensen die in armoede leven komt het extra hard aan.

Sociaal isolement

“De kans op een sociaal isolement is veel groter”, zegt Jansen. “Armoede brengt sowieso al heel veel stress met zich mee. Dat is voor ons de reden om te proberen mensen soms even wat verlichting te geven. Dat gaat nu niet meer. Dus voor veel mensen in armoede is het nu een dagelijkse aaneenschakeling van ellende.”

Het zijn onzekere tijden, voor de armoedebestrijders. Er is een goede kans dat door de coronacrisis meer mensen door de armoedegrens zakken, denkt Jansen. “Ik ben bang dat armoede zich gaat verdiepen en verbreden in Tilburg.”

Tegelijkertijd is hij óók bang voor wat de crisis betekent voor de sponsoren van Quiet, bedrijven en organisaties in de stad die kosteloos goederen of diensten aanbieden. Want die bedrijven hebben het nu ook zwaar. “We snappen heel goed als bedrijven zeggen dat ze nu even niets kunnen betekenen. Tegelijkertijd hebben we ze eigenlijk nu júist zo hard nodig.”