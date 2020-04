Podiumbouwers gooien het roer om: thuiswerkmeubels en horecatafels voor anderhalvemeter-maatschappij

In de werkplaats van een podiumbouwer in Beek en Donk draaien de zaagmachines nog volop. Niet om decors te maken voor festivalpodia: ze maken er nu inklapbare kantoormeubelen voor thuiswerkers. En op de tekentafel liggen al ideeën voor horecatafels waaraan mensen op de veilige anderhalve meter kunnen zitten.

De bedrijven Create in Beek en Donk en Axis Internationaal in Eindhoven kwamen door coronamaatregelen in één klap stil te liggen. Axis maakt de constructies voor podia bij grote festivals en Create verzorgt de decorstukken die aan de constructie worden bevestigd. “Wij maken de kapstok”, zegt Mark Snoeijen van Axis. "En de collega’s van Create hangen de jas op."

De podia op festivals als Wish, Flying Dutch en de foute party van Q-music zijn van hun hand. Maar ook festivals in het buitenland weten de Brabantse bedrijven te vinden. Zo zouden ze de podia gaan bouwen in 11 steden door heel Europa voor het EK voetbal.

2,5 miljoen

Maar dat gaat dus allemaal niet door. De omzet is in maart in een keer opgedroogd en dat gaat nog lang duren, vrezen de podiumbouwers. “Onze branche is in een van de eerste die is verboden en waarschijnlijk een van de laatste die weer op gang komt.” Beide bedrijven samen zullen inkomsten van ruim 2,5 miljoen euro mislopen.

De 15 vaste medewerkers van Create en Axis gooien het nu over een andere boeg. “We willen niet bij de pakken neerzitten en onze kennis en creativiteit op een ander manier gebruikten." Ze maken nu thuismeubels, met het nieuw opgerichte bedrijf Compaqt. In het assortiment zitten kantoormeubelen en schoolmeubeltjes die je makkelijk inklapt en opbergt zodat het na het werk weer gewoon een huiskamer is. Ook bouwen ze houten constructies om thuis te kunnen sporten. Op de tekentafel liggen al ideeën voor horecatafels waaraan mensen op de veilige anderhalve meter kunnen zitten.

Aan het werk

“Met de omzet van het nieuwe bedrijf hopen we de periode zonder werk in de evenementenbranche door te komen en het personeel aan de gang te houden.” Er wordt al volop gebouwd en de eerste bestellingen lopen binnen. Ze komen uit het hele land. Niet alleen de 15 medewerkers zijn weer aan het werk. De podiumbouwers maken in het festivalseizoen ook gebruik van tientallen ZZP’ers. Een aantal van hen wordt nu ingezet bij bijvoorbeeld het bezorgen van de spullen.