Grote brand verwoest timmerfabriek in Esbeek

In het pand worden onder meer kozijnen gemaakt. Er was na het uitbreken van het vuur snel veel zwarte rook te zien. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant adviseert mensen in de buurt ramen en deuren te sluiten en thuis te blijven.

Brandweer en ambulances ingeschakeld

Aan de Notelstraat staan veel bedrijven en enkele huizen. Behalve brandweerwagens werden ook ambulances opgeroepen. Er is echter niemand gewond geraakt. Medewerkers van het bedrijf en brandweerlieden hebben de administratie gered. Met een heftruck wordt in allerijl een stapel hout en pallets in veiligheid gebracht. Ook werden extra brandweerwagens ingeschakeld, omdat er te weinig bluswater voorhanden was.

[tweet:https://twitter.com/BartvHoof/status/1250872016246378497 ]

Zwarte rookwolken boven de Notelstraat (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties).