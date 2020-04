Stofexplosie veroorzaakt grote brand in timmerfabriek in Esbeek

Binnen de kortste keren stegen er zwarte rookwolken op uit het pand aan de Notelstraat. Er was niemand in het bedrijf toen de brand begon. Tegen elf uur werd het sein brand meester gegeven.

In fabriek werden kozijnen gemaakt

In het pand werden onder meer kozijnen gemaakt. Vanwege de rookontwikkeling adviseerde de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant mensen in de buurt ramen en deuren te sluiten en thuis te blijven.

Brandweer en ambulances ingeschakeld

Aan de Notelstraat staan veel bedrijven en enkele huizen. Na de brandmelding werden behalve brandweerwagens ook ambulances opgeroepen. Er is echter niemand gewond geraakt. Medewerkers van het bedrijf en brandweerlieden hebben de administratie gered. Met een heftruck is in allerijl ook een stapel hout en pallets in veiligheid gebracht. Medewerkers van netwerkbeheerder Enexis moesten er aan te pas komen om de gas- en elektravoorzieningen af te sluiten.

Zwarte rookwolken boven de Notelstraat (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).

Er werden extra brandweerwagens ingeschakeld om ervoor te zorgen dat er voldoende bluswater beschikbaar was. Verder moest er een speciale wagen komen uit Breda om bluswater in alle hoeken en gaten van het pand te kunnen laten terechtkomen. Een kraanwagen werd ingezet om het gebouw uit elkaar te halen zodat ook op die manier het vuur goed kon worden geblust. Het nablussen duurde nog enkele uren.