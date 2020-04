Brabants brood voor Holland gaat niet door, bevrijdingsevenement vanwege coronapandemie uitgesteld

De nieuwe datum voor de broodcrossing staat nu voor 14 december, maar met een slag om de arm zegt Kees Schuller van de organisatie. “Want een ding is zeker, dat niets meer zeker is.”

“We zouden net als 75 jaar geleden met een binnenvaartschip naar Hardinxveld varen om brood en voedselpakketten af te leveren. In mei 1945 was er in het net bevrijde Holland een enorm tekort aan brood. Een dominee uit Hardinxveld kreeg het echter voor elkaar dat tien bakkers uit de omgeving Geertruidenberg konden beschikken over 20 ton tarwe en 10 ton gerst. Daar zijn toen duizenden broden van gebakken”, vertelt Schuller.

Nieuwe datum is niet lukraak gekozen

De nieuwe datum voor het varen van de broodcrossing (14 december) is niet lukraak gekozen. “Dat is de dag waarop 75 jaar geleden de bevolking van Hardinxveld de inwoners van Geertruidenberg kwamen bedanken voor hun hulp. Dat deden ze door het schenken van een Delfts Blauw tegeltableau”, aldus Kees Schuller die heel bevlogen kan vertellen over dit stukje geschiedenis van Geertruidenberg.

Het tegeltableau dat de bevolking van Geertruidenberg kreeg als dank voor de hulp

Het schip met aan boord duizenden broden voor de overkant vertrok op een zaterdag in mei 1945 uit Geertruidenberg. “Dat schip kwam op zondag dus aan in Hardinxveld”, vertelt Schuller. “De dominee heeft er toen mee ingestemd dat het schip gelost mocht worden, onder normale omstandigheden had dat niet gekund. Op zondag mocht er namelijk niet gewerkt worden.”

Voedselpakketten voor de voedselbank

De crossing die verplaatst is naar 14 december 2020 zal nu als belangrijkste vracht voedselpakketten aan boord hebben voor de voedselbanken in beide gemeenten. Die pakketten worden samengesteld uit door schoolkinderen ingezamelde levensmiddelen. Op die 14 december wordt niet alleen gevaren van Brabant naar Holland, maar ook andersom. De twee schepen met aan boord voedselpakketten zullen elkaar ontmoeten in het Steurgat bij Werkendam, om na een korte ceremonie door te varen.

De broodcrossing van Geertruidenberg naar Hardinxveld was niet de enige levenslijn in die tijd. “Er is ook gevaren van Lage Zwaluwe naar Dordrecht, maar ook van Waalwijk naar Werkendam.”

LEES OOK: Opnieuw Brabants brood voor Holland: broodcrossing voor de voedselbank