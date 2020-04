Al 857 Brabantse coronadoden in verpleeghuizen en thuiszorg

Het is de eerste keer dat RONAZ deze cijfers naar buiten brengt. Eerder deze week bleek dat de coronagevallen in verpleeg- en verzorgingshuizen een blinde vlek in de cijfers vormden, omdat deze voor een groot deel niet terugkwamen in de dagelijkse cijfers. Het CBS, RIVM en de GGD kwamen naar buiten met data, dat zorgde voor een versnipperd beeld. Het streven is om in de toekomst één wekelijks cijfer te hebben.

Dat cijfer zal echter nooit 100% volledig zijn, omdat niet alle instellingen de aantallen op dezelfde manier en op hetzelfde moment doorgeven. Conny Helder van RONAZ: "Het is een indicatie, een schatting. We moeten ons goed realiseren dat het beeld altijd een beetje onvolledig zal zijn."

Ook veel besmettingen

Naast de 857 overleden cliënten zijn er 2114 mensen besmet met het coronavirus. De overledenen zijn hier niet bij opgeteld.

Ook in de niet-acute zorg herstellen mensen van het coronavirus. De afgelopen weken zijn 738 mensen hersteld. Ook dit cijfer staat los van de 2114 besmettingen. Voor alle cijfers geldt dat zo'n tweederde van de mensen in een zorg- of verpleeghuis woont, een derde deel krijgt thuiszorg.

Stabilisatie

Hoeveel mensen er de afgelopen week, en hoeveel mensen er al eerder overleden zijn blijkt niet uit de cijfers, er is alleen een totaal aantal bekend. Het RIVM meldde eerder dat het aantal overledenen twee weken geleden op 324 lag, dat wekt de indruk dat het aantal de afgelopen dagen enorm is toegenomen.

Van het aantal besmettingen zijn wel 'oudere' cijfers beschikbaar, waardoor er in de thuiszorg een lichte daling te zien is, in de zorg- en verpleeghuizen ('intramuraal' in onderstaande grafiek) lijkt de toename deze week iets af te zwakken.

Het aantal besmettingen in de tehuizen in Brabant (Bron: RONAZ)