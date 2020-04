Miljoenenfraude bij KempenPlus: verdachte uit Bladel blijft in cel, andere man komt vrij

Een van de werknemers van KempenPlus die donderdag werd opgepakt voor de miljoenenfraude, blijft tot maandag in de cel. Het gaat om de 49-jarige verdachte uit Bladel.

De andere verdachte, een 63-jarige man uit Valkenswaard, komt vrijdag op vrije voeten. De rechter-commissaris oordeelde vrijdag dat er nu onvoldoende verdenking is om hem langer vast te houden. De man blijft wel verdachte.

Naar verwachting wordt de Bladelse verdachte maandag voorgeleid. Dan wordt bepaald of hij langer in voorarrest blijft.

Uitkeringen en salarissen

Het onderzoek naar de fraude loopt al maanden. Donderdag werden de twee mannen aangehouden. Ze worden ervan verdacht miljoenen euro's te hebben weggesluisd. Dit werd ontdekt door de Bank Nederlandse Gemeenten.

De fraude heeft geen gevolgen voor de bedrijfsvoering van KempenPlus. "Uitkeringen en salarissen worden gewoon doorbetaald. Mensen worden zoals normaal geholpen bij het zoeken naar een baan", laat de gemeente Bladel in een reactie weten. "Alles wordt in het werk gesteld om het geld terug te krijgen."

KempenPlus werkt voor de gemeentes Bladel, Eersel, Bergeijk en Reusel-de Mierden. De fraude brengt deze gemeentes niet in de financiële problemen. Over de schade per gemeente, worden geen uitspraken gedaan.

LEES OOK:

Medewerkers KempenPlus opgepakt voor verduisteren miljoenen euro's van participatiebedrijf

Vier gemeenten zwaar gedupeerd door miljoenfraude KempenPlus