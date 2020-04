DAF meet temperatuur medewerkers voor ze naar binnen mogen, maar doet dat niet met arts

Dat is bij DAF niet gebeurd: “De proef van vanochtend is uitgevoerd door medewerkers van de afdeling Health & Safety”, zegt een woordvoerder desgevraagd, "onder supervisie van een arts." In speciaal opgezette controleposten werden ‘een paar honderd’ medewerkers van DAF gecontroleerd. Per post kon van enkele mensen tegelijkertijd de temperatuur worden gecheckt.

Beschermen van medewerkers

Het is een voorzorgsmaatregel, zegt DAF. Om de eigen gezondheid en die van de medewerkers te beschermen. Wie niet mee wil werken, kan omkeren. “Het belang van de bescherming van de eigen gezondheid en die van de collega’s staat boven het individueel belang. Medewerking aan de meting is een eerste voorwaarde om toegang tot het terrein te krijgen”, zo luidt de boodschap op de website van de truckbouwer.

Overigens leverde dat volgens een woordvoerder geen problemen op. “De reacties op de proef waren enthousiast en positief. Medewerkers begrijpen dat deze metingen plaatsvinden voor hun eigen veiligheid én die van hun collega’s.”

Wat mag wel, wat mag niet?

DAF stelt dat er geen medische gegevens ‘worden verwerkt en/of bewaard’. Dat mag ook niet, volgens de privacywetgeving. Ook mogen werkgevers hun werknemers niet vragen naar hun gezondheid of medische tests afnemen, stelt de Autoriteit Persoonsgegevens op hun website.

Ook vakbond FNV sluit zich daarbij aan. “Dergelijke testen mogen alléén door een bedrijfsarts worden uitgevoerd”, zegt woordvoerder José Kager. “En de uitslag mag de bedrijfsarts ook alléén met de werknemer delen. We raden werknemers wel aan om het advies van een bedrijfsarts dan op te volgen.”

Wél mag een werkgever ‘onder de bijzondere omstandigheden van de coronacrisis’ een werknemer die griep- of verkoudheidsverschijnselen vertoont, naar huis sturen.

De proef bij DAF is nu alleen bij de hoofdpoort gedaan. Na een evaluatie wordt bekeken hoe het een vervolg krijgt. Het is de intentie van de truckfabrikant om vanaf maandag ook aan de Oostpoort te testen en de temperatuurmetingen ook op andere locaties in te voeren.

Overigens bleken alle geteste medewerkers van DAF vrijdagochtend kerngezond: niemand had koorts of verhoging.