Musea in Brabant hebben het steeds zwaarder: 'Als we niet open kunnen, houdt het een keer op'

Musea in Brabant hebben het zwaarder en zwaarder. Geen bezoekers betekent geen inkomsten, maar de kosten lopen wel door. De eerste periode was nog redelijk door te komen. Maar nu stijgt het water toch wel tot aan de lippen van de eerste musea, zoals Kasteel Heewijk en het Oertijdmuseum in Boxtel.

Rondom Kasteel Heeswijk in Heeswijk-Dinther is het nog redelijk druk. Je kan er heerlijk wandelen in het park. Maar de poort is gesloten. Niemand kan het museum bezoeken. "We kunnen op dit moment de facturen en het loon nog betalen", zegt directeur Luc Eekhout. "Maar dat gaat wel met een soort van geleend geld."

Maar, zegt Luc: "Dit is uiteindelijk niet vol te houden. We hebben wel publiek nodig om uit de kosten te kunnen komen. Als het 1 juni niet open kan, hebben we echt een probleem. Een keer houdt het op. Als er geen toeristen kunnen komen dan vallen kastelen zoals deze om."

'Het is echt nodig dat er bezoek komt'

Iets verderop in Boxtel staat het Oertijdmuseum. Er zijn mensen aan het werk. Ze werken aan de uitbreiding van het museum. "1 juni is voor ons een kritieke datum", vertelt René Fraaije van het museum. "Dan hebben we het drie maanden uitgezongen en is het vet op onze botten zo goed als op. Als we dan niet open kunnen, moet ik bijna al mijn personeel ontslaan."

Het museum in Boxtel kreeg 4000 euro van de staat en 85 procent van de loonkosten worden vergoed. Maar daarmee is nog niet de helft van de lasten gedekt. Zonder bezoek gaat het museum het uiteindelijk niet redden. "Culturele instellingen zoals wij, hebben geen financiële reserves", legt directeur van kasteel Heeswijk uit. "We kunnen niet lang interen. Het is echt nodig dat hier weer bezoek komt."

Het Rijk heeft 300 miljoen euro beschikbaar gesteld als steun voor de musea. "Dat geld is vooral voor de grote Rijksmusea. Als er dan wat overblijft, dan zal er niet genoeg zijn voor al die honderden andere kleine musea zoals wij in Nederland", zegt Fraaij van het Oertijdmuseum.

Anderhalvemetereconomie

De twee musea hopen dan ook dat premier Rutte dinsdag bekend maakt dat ze onder voorwaarden vanaf 1 juni weer open kunnen. Beide zijn volop bezig om na te denken hoe ze dat gaan doen in een anderhalvemetersamenleving. Voor het ene museum is dat makkelijker van het andere. "Het kasteel is er niet op gebouwd", laat Eekhout zien terwijl hij door een smalle gang loopt. "Het is dan wel een groot gebouw, maar het heeft allemaal smalle gangetjes, trapjes en kleine kamertjes."

Die ruimte heeft het Oertijdmuseum dan weer wel. "We hebben gelukkig vijf hectare oertijdtuin met brede paden waar mensen elkaar op afstand kunnen passeren", vertelt Fraaij. In het horecagedeelte heeft hij tafels en stoelen weggehaald, er staan plexiglas schermen voor de kassa's en je kan er pinnen. "Als we goed nieuws krijgen, zouden we volgende week open kunnen", zegt Fraaij. "Dat zou wel heel fijn zijn."

Extra Wifi is het kasteel

Kasteel Heeswijk is ook al volop bezig om zich aan te passen aan de anderhalvemetereconomie. "We maken nu Wifi hier in het kasteel zodat je op je eigen mobieltje een audiotour kan volgen. Je kan dan individueel door het kasteel. We gaan kijken of we mensen kunnen spreiden in de tijd of de ruimte", legt directeur Eekhout uit.

Een zorg blijft de directeur houden. "Wij zijn heel erg afhankelijk van onze vrijwilligers. Die doen de rondleidingen, die staan in de winkel, ze doen bijna alles hier. Maar dat zijn vooral 60 plussers. Dat is de risicogroep."

Dinsdag maakt het kabinet bekend hoe de coronamaatregelen na 28 april gaan zijn. Het is nog niet duidelijk of daar iets gezegd gaat worden over de musea.