Eenzaam of verveeld tijdens de coronacrisis? Je kunt nu een cavia leasen

Tijdens de coronacrisis hebben gezinnen meer tijd voor de zorg van een huisdier. Maar bij kinderboerderij De Bossche Hoeve willen ze niet dat mensen na de crisis interesse verliezen en het dier weer wegdoen vanwege tijdgebrek. Ze bedachten daarom de leasecavia: een huisdier in bruikleen.

Joey Jansen van De Bossche Hoeve: "We willen voorkomen dat mensen nu zomaar dieren gaan aanschaffen in de dierenwinkel die ze vervolgens, als kinderen na een tijdje weer naar school moeten, weer dumpen bij een opvang. Wij geven hen de mogelijkheid om een dier bijvoorbeeld drie maanden te houden en daarna mogen ze weer lekker bij ons op de boerderij komen wonen." Volgens hem worden cavia's en konijnen nog altijd te vaak gedumpt en is dit een oplossing tegen dat probleem.

Ze bedachten het 'lease-programma' omdat de kinderboerderij vanwege de coronacrisis natuurlijk gesloten is. "Je moet een beetje inventief zijn, hè. De dieren zijn hier toch aanwezig en cavia's zijn gemakkelijke dieren die niet snel aan een baasje wennen. Dus in plaats van dat ze bij ons zitten niksen, kunnen we ze beter bij gezinnen onderbrengen."

Kooi en voer

Als je kiest voor de 'leencavia' hoef je niet meer langs de dierenwinkel. "Je krijgt van ons twee cavia's, strooisel, hooi, voer en een grote kooi. Dat kost 75 euro en daarvan is 25 euro borg", legt Jansen uit.

Ook voor eenzame ouderen bedacht de stichting een oplossing. "Een cavia is voor hen misschien te veel werk. Daarom stellen we voor hen gratis een vogel beschikbaar met kooi en voer die ze tot en met de coronacrisis in huis kunnen houden om lekker tegen te praten en lekker mee bezig te zijn."