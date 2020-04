Weer raak in beschermd natuurgebied, motorrijders crossen door het zand tijdens broedseizoen

"Niet te geloven", zegt boswachter Erik de Jonge. "Helaas waren ze ons dit keer te snel af. Wat moet je een vreselijk asociale knurft zijn om dit in het broedseizoen te willen."

Verschillende mensen belden de politie over de motorrijders die hard over de vlakte reden. Drie minuten later waren toezichthouders al ter plekke. Het lukte echter niet om de daders te pakken te krijgen. "Die verdwenen links en rechts het bos in, snel weg tussen de bomen", zegt Erik de Jonge tegen Omroep Brabant.

Het ging om een groepje van vier of vijf mensen. Er staan wel slagbomen, maar motorcrossers kunnen daar langs. Ook worden de verbodsbordjes genegeerd, zegt de Jonge.

"Wildcrossen is al langer een probleem, maar meestal alleen in de winter. Maar nu tijdens de coronacrisis komen die mensen ook in het broedseizoen. Dit is echt de slechtst denkbare plek om te gaan rijden. Er zitten hier unieke soorten, daarom is het ook een Natura2000-gebied. Zo heeft de boomleeuwerik heidegebied en zand nodig en een plek om genoeg eten te vinden, die zijn er niet veel in Nederland."

Toezichthouders, onder meer van Samen Sterk in Brabant (SSiB), de organisatie die is belast met de veiligheid in het buitengebied, controleren extra in het gebied. De boswachter adviseert mensen die op heterdaad motorijders betrappen, de politie te bellen. Als ze pas later een melding kunnen doen, kunnen ze dat bij de SSIB doen. "Dan krijgen we een beter overzicht waar problemen zich voordoen. maar op het moment zijn er heel veel problemen."