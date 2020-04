Angelique begon actie voor door brand getroffen gezin: binnen een dag stromen donaties binnen

Het is een ware nachtmerrie: door een brand raak je alles kwijt en kom je met je gezin met drie kleine kinderen van het ene op het andere moment op straat te staan. Het verhaal van een Pools gezin in Best raakte Angelique (44) zó, dat ze een inzamelingsactie op touw zette, met een oproep op onder meer Facebook. En met overweldigend succes.

“Dit had ik niet verwacht! Hartverwarmend, zoveel reacties als we hebben gehad”, vertelt Angelique aan de telefoon. “Ik denk dat al wel vijftig gezinnen hebben gereageerd.”

Dit raakt je tot in je hart

Donderdagavond zag ze een berichtje voorbij komen over de brand in Best, waarbij een gezin met drie kleintjes op straat kwam te staan. Twee kleine meisjes en een jongetje van acht weken oud. “Acht weken! Dat raakt je tot in je hart”, zegt Angelique. “Ze kunnen nergens terecht. Ze wonen nu tijdelijk bij familie, maar dat is extra lastig in corona-tijd.”

Dus nog geen 24 uur later staat er een heuse inzameling op poten met inmiddels drie verschillende verzamellocaties. Angelique en een collega hebben allebei thuis wat ruimte vrij gemaakt om spullen te verzamelen. En kinderdagverblijf Little People heeft wat opslagruimte toegezegd.

Van babykleertjes tot complete inboedels

Vanaf zaterdag kunnen er spullen worden gebracht. “Alles van babykleertjes tot complete inboedels willen mensen doneren”, vertelt Angelique. Ze kan het aantal berichtjes dat binnenstroomt haast niet meer tellen. “Maar ook speelgoed, knuffels, slabbetjes, speentjes, rompertjes, knutselspullen, je kan het zo gek niet verzinnen.”

Ze hoopt dat alle ingezamelde spullen zo snel mogelijk bij het getroffen gezin terechtkomen. “Er wordt nu geprobeerd een noodwoning voor ze te regelen”, weet Angelique. “Want moet je je voorstellen in deze tijd dat je huis dan helemaal plat is gebrand.”