Mogelijk schietpartij in Roosendaal, politie houdt twee mensen aan

Politie in de straat in Roosendaal waar zou zijn geschoten (foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties).

Op de Bandeliersberg in Roosendaal heeft de politie vrijdagnacht een vrouw en een man aangehouden. In een huis aan deze straat werd een geladen pistool in beslag genomen.

Agenten waren in actie gekomen nadat was gemeld dat er op deze weg zou zijn geschoten. Eén van de verdachten, een man van 27 uit Roosendaal, zou met zijn auto tegen een geparkeerde wagen zijn gebotst en zou ook geschoten hebben. Een 28-jarige Roosendaalse werd in het huis aangehouden.

Niet gewond

De botsing van de twee auto’s was rond middernacht op de Van Goghlaan en leidde een uur later bij het huis aan de Bandeliersberg tot een ruzie. Hierbij zou met een pistool zijn gedreigd. Een man van twintig uit Roosendaal verklaarde tegen de politie dat op hem was geschoten. Hij was echter niet gewond.

In de wagen die was aangereden vond de politie wat cocaïne en hennep. De aangehouden man zei dat hij de bestuurder van deze auto was geweest. Hij werd ingerekend toen hij de woning verliet. Omdat hij mogelijk heeft geschoten werd het huis doorzocht. Hier werd het wapen gevonden en de vrouw ingerekend. Beiden zitten nog vast en worden zaterdag verhoord.