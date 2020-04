Opa Wim kan nu niet elke dag naar de Efteling en mist de medewerkers: 'Ik heb kaarten van ze gehad'

Raad eens hoeveel kilometer ik deze week heb gefietst? 80, gokt de journalist. “Helemaal mis. 280 kilometer”, zegt Wim Wouters. Binnenblijven is voor de krasse senior uit Dongen geen optie, ook niet nu dat voor ouderen wordt aangeraden. “Of ik nu op mijn 91e of 92e dood gaat, maakt toch niet uit.”

Vanochtend vroeg heeft hij op zijn elektrische fiets nog een rondje geleden langs onder meer Dongen, Rijen, Molenschot, Bavel, Dorst, Breda, Teteringen en dan weer naar Dongen. “Om negen uur vertrek ik en dan ben ik om één uur terug.”

Attractiepark dicht

Normaal ging Wim ook dagelijks naar de Efteling, zijn tweede huis. Bijna alle medewerkers kennen hem daar. Ze hebben hem ook de koosnaam ‘Opa Wim’ gegeven. Vanwege de coronacrisis is het attractiepark echter al een paar weken gesloten.

“Ik fiets er weleens langs, maar kan er niet in”, zegt Wim verdrietig. “Ontzettend jammer. De attracties mis ik niet. Maar het personeel wel, mijn dagelijkse praatjes.”

Ansichtkaarten

Opa Wim is populair bij het personeel. Dat blijkt wel omdat vijf verschillende medewerkers hem al kaarten hebben gestuurd. Hij zet zijn bril op en leest wat teksten voor. “Weet dat er geen dag voorbijgaat dat we niet aan je denken, lieve Opa Wim. We missen je grappen en grollen. Hopelijk kun je snel met je fiets de Efteling op rollen”.

Bij een andere kaart hebben de kinderen van een Eftelingmedewerker Pardoes ingekleurd. “Wij wensen jou dat je nog een tijdje goed gezond blijft”, leest hij voor.

Gezellig frites eten

Deze is van Regina, zegt hij bij een andere kaart. “Ja, ik ken ze allemaal persoonlijk. Ik kom er al 25 jaar. Dagelijks ga ik nog in de Pagode. Dan ga ik acht keer op en neer. Niet vanwege het uitzicht maar om gezellig met het personeel te babbelen. Sommige medewerkers komen hier ook af en toe eten. Dan maak ik frites of gebakken aardappel, frikandel speciaal en kip.”

Wim behoort vanwege zijn hoge leeftijd een kwetsbare groep. Toch is hij niet bang besmet te raken tijdens zijn fietstochten. “Ik hou de moed erin. Maar ik mis het gewone leven wel. Zo ga ik al 38 jaar met een vriend drie keer per jaar naar Duitsland. We gaan dan via Luxemburg waar we sigaretten halen. Dat uitstapje gaat nu niet door.”