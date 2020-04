Depla wil versoepeling van coronaregels jongeren

"Voor jongeren wordt het met de dag moeilijker om zich aan de regels te houden. Die moeten nu al vijf weken thuis blijven. Dat is voor de komende weken niet houdbaar. Dat pleit ervoor om voor de jongeren wel de eerste stapjes te doen. Hoe ver dat moet gaan, is een andere discussie, die laat ik bij het kabinet. De rode draad is dat de samenleving goed meedoet, maar de handhaving bij de jongeren is veruit het lastigste," zegt Bruls in WNL Op Zaterdag op NPO Radio 1.

Depla twittert: "Terecht pleidooi van Hubert Bruls. Geef jongeren nu de cijfers de goede kant opgaan, letterlijk weer wat ruimte."

Overlast in wijken

Veel wijken in Breda ervaren de laatste week overlast van jongeren die weer naar buiten gaan en op straat gaan hangen. Buurtbewoners van enkele straten in de Haagse Beemden kregen hier deze week nog een brief over, waarin de politie de ouders aansprak en benadrukte dat het strafbaar was om op het naburige plein rond te hangen. Ook liet de politie doorschemeren dat er bekeurd zou worden.

Depla wil niet speculeren over de vraag wat jongeren dat weer zouden mogen. Mogen ze weer de straat op? "Het is aan Den Haag om te bepalen wat er wel of niet mag. Ik ga daar niet over, maar wilde me met mijn tweet alleen aansluiten bij Bruls," zegt hij tegen Omroep Brabant.

Brief veiligheidsregio's

Ook de veiligheidsregio's schreven afgelopen woensdag in een informatiebrief dat rondhangende groepen jongeren in Brabant een doorn in het oog zijn. Er zou gekeken moeten worden naar alternatieven van activiteiten jongeren van de straat te houden. Die activiteiten moeten dan wel passen binnen alle geldende maatregelen, zo schreven de veiligheidsregio’s.