Met een lachgasballonnetje in de hand vlucht wegpiraat voor de politie

De politie heeft zaterdagavond laat bij Boxmeer een automobilist aangehouden, die het wel erg bont maakte. Zo kon de inwoner van het Noord-Limburgse Gennep pas gearresteerd worden na een achtervolging op de snelweg A73. Hierbij reed 19-jarige de man met zijn wagen in op een politieauto, wat gezien wordt als een poging tot doodslag. Ook hield hij tijdens het rijden een ballon in zijn hand en inhaleerde hij hier lachgas uit.

Bovendien had hij helemaal niet achter het stuur mogen zitten. De man was eerder op de dag een rijverbod opgelegd, omdat hij lachgas had gebruikt. Ook had de bestuurder geen rijbewijs op zak.

Drie wagens beschadigd

Verder is hem formeel ten laste gelegd dat hij voor gevaar en hinder had gezorgd, de plek heeft verlaten waar hij een ongeluk had veroorzaakt en dat hij een gevaarlijke stof (lachgas dus) vervoerde. Bij de achtervolging raakte niemand gewond, wel liepen twee politiewagens en de auto van de wegpiraat schade op.

De politie kreeg de wegpiraat en zijn Volkswagen Fox zaterdagavond rond tien voor elf in het vizier. Ze wist dat hij een rijverbod had gekregen en dat hij niet in het bezit was van een geldig rijbewijs. De auto kwam uit de richting Nijmegen en de politie wilde de bestuurder ter hoogte van de afrit Boxmeer laten stoppen. Daar had de chauffeur geen zin in, waarna een achtervolging door een deel van Boxmeer en vervolgens de A73 richting Nijmegen ontstond.

Op een bepaald moment reed de wagen volgens agenten bewust in op één van de politiewagens om daarna toch weer door te rijden. Een paar honderd meter verderop werd de man door de politie klemgereden. In zijn auto werd een cilinder met lachgas gevonden. De politie in Limburg gaat verder met het onderzoek.