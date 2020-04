Wegpiraat met lachgas en zonder rijbewijs aangehouden na achtervolging en inrijden op politieauto

De politie heeft zaterdagnacht bij Boxmeer een automobilist aangehouden, die het wel erg bont maakte. Zo kon hij pas gearresteerd worden na een achtervolging op de snelweg A73. Hierbij reed de man met zijn wagen in op een politieauto, wat gezien wordt als een poging tot doodslag. Ook was hij onder invloed van lachgas.

Bovendien had hij helemaal niet achter het stuur mogen plaatsvinden. De man was een rijverbod opgelegd en had geen rijbewijs op zak. Verder is hem formeel ten laste gelegd dat hij voor gevaar en hinder had gezorgd, de plek heeft verlaten waar hij een ongeluk had veroorzaakt en dat hij een gevaarlijke stof (lachgas dus) vervoerde. De wegpiraat werd tegen tweeën aangehouden.