Vrouw met psychiatrisch verleden lag langere tijd dood in appartement: 'Waar waren zorginstanties?’

Een week geleden had Philomeen Soudant uit Den Bosch zich nog afgevraagd hoe het met haar buurvrouw was. Ze had net als alle andere flatbewoners nauwelijks contact met haar, maar in deze coronatijd kon ze misschien toch wel wat aandacht gebruiken. Later die week werd het levenloze lichaam van de vrouw gevonden in haar flat. Ze was al langere tijd dood.

“Ze was 65, helemaal op zichzelf, zocht zelden andere mensen”, vertelt Philomeen, die aan de Commissaris De Quaylaan woont. Philomeen weet dat haar buurvrouw in het verleden enige tijd opgenomen was bij de psychiatrische instelling Reinier van Arkel, “Ik ben benieuwd welke zorginstelling haar nu nog in beeld had. Ik weet wel dat er voor haar een bewindvoerder was aangesteld en die trok afgelopen week aan de bel. Maar dat er zo weinig toezicht is op mensen, ja, daar maak ik me bezorgd over."

Wanneer de vrouw precies is overleden, is niet duidelijk. Buurtbewoners hebben vernomen dat het om een week of twaalf zou gaan. Betrokken instanties kunnen dat niet bevestigen. De politie spreekt over 'enige tijd'.

'Stof en vliegen'

"Waarschijnlijk zal de bewindvoerder zijn opgevallen dat er al een tijd geen uitgaves door haar waren gedaan. Hij heeft toen woningcorporatie BrabantWonen ingeschakeld en die heeft mij en mijn buurman gevraagd een kijkje te gaan nemen. Wegens de coronacrisis mag BrabantWonen zelf geen bewoners bezoeken. Ik was niet thuis, mijn buurman wel en die had het al snel in de gaten. Op de vensterbanken zag hij een laag stof liggen met vliegen. BrabantWonen heeft toen direct gehandeld en gedaan wat ze moest doen.”

“Mijn buurvrouw is uiteindelijk opgehaald. Familie is er niet bijgeweest, die had ze niet meer. Ze woonde al jaren alleen. Ze was een lange, dunne vrouw met zwart haar. Soms zag je haar in de buurt lopen, maar meestal zat ze binnen. Op vaste tijden gingen de lampen in haar flat automatisch aan en uit en de gordijnen waren altijd gesloten. Vandaar dat me niets was opgevallen.”

'Heel triest'

Of Philomeen zich schuldig voelt en slecht sliep de avond nadat ze het nieuws had gehoord? Nee, de Bossche voelt geen wroeging, vooral omdat de vrouw er een solitair leven op nahield. “Ik hoop wel dat haar overlijden mensen van zorginstellingen wakker schudt. Dan kun je wel zeggen dat door corona alles anders is, maar deze vrouw was al dood toen het virus in ons land uitbrak.”

Via de flatapp en een Facebookpagina van de Bossche wijk De Kruiskamp hebben al veel mensen hun medeleven getoond. En zich afgevraagd hoe dit kan, hoe iemand langere tijd dood in haar woning heeft kunnen liggen, terwijl niemand iets in de gaten heeft. “Heel triest”, schreef iemand, “weinig mensen die nog omkijken naar hun buren lijkt wel.” En een ander: “Wel erg. Ja vroeger was heel anders. Tegenwoordig is iedereen met zichzelf bezig."

'Signaal naar zorgorganisaties'

Verscheidene mensen opperden geld in te zamelen voor bloemen of zo. “Maar dat is op dit moment niet het belangrijkste: ik vind dat van dit geval een signaal uit moet gaan naar zorginstanties”, aldus Philomeen. “Naar mijn gevoel zijn zij hier in gebreke gebleven wat betreft de begeleiding en dat maakt dit geval zo triest.”

De politie laat desgevraagd weten dat de vrouw inderdaad 65 was en een natuurlijke dood is gestorven. De woordvoerder bevestigde dat de flatbewoonster al enige tijd geleden was overleden. De gemeente Den Bosch kon nog niet reageren.

'Helaas niet eerder opgemerkt'

Woningcorporatie BrabantWonen laat via een woordvoerster het volgende weten: "Het is erg triest dat dit kan gebeuren. Maar hoe graag we het ook zouden willen, je kunt het helaas niet altijd voorkomen. Onze collega’s zijn veel aanwezig in de wijk en hebben goede contacten in de wooncomplexen. Ook met deze vrouw hebben we af en toe contact gehad. Afgelopen vrijdag kregen we een signaal dat er mogelijk iets aan de hand was. Daar hebben we direct op gereageerd. Deze vrouw leefde erg teruggetrokken en daardoor werd het helaas niet eerder opgemerkt."