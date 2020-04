Brabantse ziekenhuizen namen zaterdag 55 coronapatiënten op, laagste aantal sinds een maand

De Brabantse ziekenhuizen namen zaterdag 55 nieuwe COVID19-patiënten op. Dat is het laagste aantal sinds ruim een maand, blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Op het hoogtepunt werden er per dag zo'n 270 mensen met corona opgenomen.

Het feit dat het weekend is, heeft wel invloed op de cijfers. Op zaterdag en zondag ligt het aantal nieuwe opnames net als het aantal ontslagen vaak lager, maar de laatste weken was het niet zo laag als nu het geval is. Afgelopen week schommelde het aantal nieuwe opnames tussen de 80 en 120 per dag.

55 mensen verlieten het ziekenhuis zaterdag. Het totaal aantal coronapatiënten op alle ziekenhuisafdelingen is daarmee afgenomen tot 410, bijna de helft minder dan op het hoogtepunt, blijkt uit de statistieken.

Stabiele trend op ic's

Op de intensive careafdelingen in Brabant is het aantal patiënten in de afgelopen 24 uur min of meer gelijk gebleven. Er liggen ruim 110 coronapatiënten op de ic’s. Vrijdag daalde het aantal voor het eerst sinds de piek tot onder de 120. “Dat is op zich een gunstige ontwikkeling”, zei een ROAZ-woordvoerder daarover. De ziekenhuiscijfers laten al ruim een week een daling zien en die zet steeds iets verder door.

Het aantal in het ziekenhuis overleden coronapatiënten ligt voor de tweede dag op rij onder de tien. Vrijdag en zaterdag ging het om acht sterfgevallen per dag. Ter vergelijking: tijdens de piek waren dat er dagelijks ruim 35.

Hoge sterfte in verzorgingshuizen

Hoewel de cijfers vanuit de ziekenhuizen een positiever beeld laten zien, komen de laatste dagen vooral uit verpleeg- en verzorgingshuizen schrikbarende cijfers naar buiten. De afgelopen weken zijn in Brabant zo'n 650 mensen in de verpleeg- en verzorgingshuizen overleden aan het coronavirus.

