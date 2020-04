Aantal coronapatiënten op intensive cares daalt naar laagste niveau in drie weken

Het aantal coronapatiënten op de Brabantse intensive cares is vrijdag gedaald naar 113. Dat is het laagste aantal sinds 26 maart. “We zitten nu voor het eerst sinds de piek net onder de reguliere ic-capaciteit van 120 plekken”, zegt een woordvoerder van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). “En dat is op zich een gunstige ontwikkeling.”

In de afgelopen periode steeg het aantal coronapatiënten op de intensive cares tot bijna 190, terwijl er normaal gesproken maar 120 bedden beschikbaar zijn. Ziekenhuizen verdubbelden dat aantal tot 240, waarvan 190 bedden waren bedoeld voor mensen die ernstig ziek zijn door het coronavirus.

Het aantal ic-patiënten lag donderdag nog op 126. In de afgelopen 24 uur werden vier ic-patiënten verplaatst naar ziekenhuizen buiten de provinciegrens. In de afgelopen periode werden bijna tweehonderd ic-patiënten overgeplaatst naar andere ziekenhuizen omdat de druk in Brabant te groot werd en capaciteitsproblemen dreigden.

Hoewel het aantal nu is gezakt naar 113 ic-patiënten, blijft de druk hoog. Er moet namelijk ook altijd voldoende ic-ruimte zijn voor bijvoorbeeld slachtoffers van ongelukken. Daarom blijft de extra ic-capaciteit voorlopig nog nodig.

Dalende trend goed zichtbaar

Het aantal nieuw in Brabantse ziekenhuizen opgenomen COVID-19-patiënten schommelt de afgelopen week tussen de 80 en 120. Gisteren lag dat aantal op 90. Daarnaast mochten 95 mensen met corona het ziekenhuis verlaten, blijkt uit de statistieken. Daarmee is ook het totaal aantal coronapatiënten op alle ziekenhuisafdelingen opnieuw verder afgenomen. Dat zijn er nu 440, bijna de helft minder dan op het hoogtepunt.

De ziekenhuiscijfers laten al ruim een week een daling zien en die zet steeds iets verder door. “Er is zeker sprake van een dalende trend en dat is goed nieuws”, aldus een ROAZ-woordvoerder.

Veel sterfgevallen in verzorgingshuizen

De laatste dagen komen vooral uit verpleeg- en verzorgingshuizen schrikbarende cijfers naar buiten. De afgelopen weken zijn er zo'n 648 mensen in de Brabantse verpleeg- en verzorgingshuizen overleden aan het coronavirus, bleek vrijdag uit cijfers van het RONAZ. Nog eens 209 mensen die thuiszorg krijgen zijn overleden. In totaal zijn daar zo'n 2114 mensen besmet (geweest) met het virus.

