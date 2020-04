Veel rook door heidebrand in Son, recreanten moeten gebied verlaten en omliggende wegen zijn dicht

"We vragen recreanten om dit gebied te verlaten", laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio weten.

'Veel rookontwikkeling'

Hoe groot het gebied is dat in brand staat precies is, is nog niet duidelijk. "Maar er is veel rookontwikkeling." De wegen naar het gebied zijn afgezet.

De brandweer waarschuwt de laatste weken al voor brandgevaar omdat het de laatste tijd weinig geregend heeft.

'Vuur omsloten'

Rond kwart voor drie liet de brandweer weten dat het vuur is omsloten. "Het blussen zal nog enige tijd in beslag nemen. Nogmaals, kom niet naar de locatie!"