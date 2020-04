Opluchting bij boswachter na blussen heidebrand Son, 'Dit had heel anders af kunnen lopen'

Boswachter Frans van de Wier bekijkt de verschroeide heide. Hij zat in zijn tuin van het zonnetje te genieten, toen hij de melding kreeg dat er brand was in 'zijn' heidegebied. Van de Wier: "Als het een lange periode zo droog is, weet je dat het kan gebeuren. Maar ik schrok toch."

Ramp

De boswachter haastte zich meteen naar de plek van de brand. Omdat de heide kurkdroog is en het flink waaide, ging hij van het ergste uit. Maar het bleek mee te vallen. "De wind stond gelukkig de goede kant op. Daardoor waaiden de vlammen niet richting het heide- en bosgebied, maar richting de zandverstuiving. Daar stopte het vuur bij de zandberg, een natuurlijke barrière."

De boswachter moet er niet aan denken wat er was gebeurd als de wind de andere kant op had gestaan. "Dat had echt een ramp kunnen zijn. Dan was het vuur het bos ingewaaid met alle gevolgen van dien."

Schade aan de natuur

Wandelaars en fietsers moesten het gebied meteen verlaten. En de wegen werden afgezet. De brandweer was snel met watertanks aanwezig. Van de Wier beschrijft: "Zij blusten de plekken waar het vuur links en rechts om de zandberg heen zou kunnen gaan. Daardoor is een groot deel van het gebied gespaard gebleven. Goed werk van de brandweer."

Rond halfvier was de brand onder controle. De brandweer heeft nog wel een tijd nageblust. De boswachter heeft nog geen idee waardoor de brand ontstaan is.

Hoewel het veel erger af had kunnen lopen, is er wel schade aan de natuur. De boswachter schat dat er ongeveer anderhalve hectare heide verloren is gegaan. "Het gaat wel een paar jaar duren voor dit stuk weer is hersteld."