Politiemol hoort vijf jaar cel tegen zich eisen terwijl hij thuis achter de laptop zit

“Ik begrijp dat ik het vertrouwen van de politie erg heb geschaad. Maar daar heb ik al flink voor geboet”, zei Mark M. maandag tegen het gerechtshof in Den Bosch. Hij herhaalde dat hij onschuldig is en dat hij zich niet bezighield met het doorsluizen van vertrouwelijke info aan criminelen.

Snuffelen

De politie vond duizenden politiedocumenten bij diverse verdachten thuis. Volgens de politie waren die stukken afkomstig van M. Ook kwam uit het onderzoek naar voren dat M. 27.000 keer in de politiecomputer snuffelde naar verdachten en rechercheonderzoeken, zonder dat nodig was. Hij zou dat hebben gedaan van 2012 tot zijn arrestatie in 2015.

Het gerechtshof had daar veel vragen over maar de verdachte wilde geen antwoord geven. Hij sprak van een 'vertekend beeld' en hij was alleen 'nieuwsgierig' en daarom neusde hij in de politiesystemen, zei hij. Voor de rechtbank noemde hij dat doorzoeken van de computer eerder al een 'hobby'.

Celstraf

Mark M. is in 2018 veroordeeld voor schenden van het ambtsgeheim door vertrouwelijke informatie te lekken, corruptie, lidmaatschap van een criminele organisatie, computervredebreuk en witwassen. Hij kreeg 5 jaar. Dat was ook geëist.

Zijn motief blijft een raadsel", zei de aanklager (OM) in hoger beroep maandag, die suggereerde dat het mogelijk om het geld ging. De aanklager noemde zijn gedrag 'ondermijnend voor de rechtsstaat'.

Het OM eiste ook dat M. tien jaar lang niet voor de overheid mag werken.

Enkele punten acht de rechtbank in Den Bosch niet bewezen, waaronder de betaling aan M. voor het lekken. Voor de straf maakte dat dus niks uit maar toch ging het OM in hoger beroep. Ook M. deed dat omdat hij blijft volhouden dat hij onschuldig is.

De aanklager in hoger beroep benadrukte maandag dat er wel degelijk geld is gegeven in ruil voor vertrouwelijke politieinfo. "Het kan niet anders dan dat er is betaald," zei de aanklager.

Vrijgelaten

De politiemol was zelf niet in de rechtszaal in Den Bosch. Hij is in afwachting van zijn hoger beroep vrijgelaten. Dat was nooit de bedoeling van het OM maar er werd een tikfout gemaakt en daardoor kon M. in vrijheid zijn volgende proces afwachten.

Daarna vertrok hij naar Oekraïne waar hij al een tijdje woont. Hij is opnieuw getrouwd, heeft een eigen bedrijf en zegt dat hij zijn leven na vier jaar weer op orde heeft.

Corona

Naar Nederland terug gaan kon niet. Aan de rechters vertelde hij dat hij liever in de rechtszaal was geweest maar dat hij kan niet reizen vanwege alle corona-maatregelen. Daarom kon hij via internet zijn proces bijwonen: achter een laptop met een (beveiligde) Skypeverbinding.

En zo was dit proces dus in de rechtszaal en 'online', net zoals steeds meer zaken in het land. Een zestiental mensen, rechters, verdachten, advocaten en ook wat media, zat in de zaal én virtueel in een Skype-vergadering. Het gerechtshof had nadrukkelijk verboden om beeldopnames zoals screenshots te maken, net zoals dat ook verboden is in de rechtszaal. M. verbood aan het begin van het proces zelf ook geluidsopnames. Het hof nam dat verzoek over.

De rechtszaal bij de start van het proces vrijdag (foto: gerechtshof)

In het hoger beroep maandag in Den Bosch kwamen geen nieuwe feiten naar voren. De hoofdlijnen waren ook al aan de orde gekomen bij het proces in 2018.

Ook nu stond de aanklager er bij stil dat door Mark M. mogelijk diverse recherche-onderzoeken zijn 'gefrustreerd'. Maar zijn advocaat zei dat hij daarover niets heeft aangetroffen in het dossier.

Tegen de politiemol loopt nog een proces om hem kaal te plukken van 76.000 euro. Dat is het geld dat hij zou hebben verdiend met informatie verkopen aan criminelen.

Tussenpersoon en klanten

Er zijn ook drie andere verdachten die in hoger beroep terechtstaan. Tegen een soort tussenpersoon, eiste het OM drie jaar cel. Net als voor de rechtbank. De man (50) uit Eindhoven zou van de mol de gelekte informatie hebben verzameld en verspreid en de betalingen hebben geregeld. Bij hem thuis lagen vertrouwelijke stukken van de politie. Bovendien had hij zwart geld maar hij wilde alleen bevestigen dat het misdaadgeld was.

Vrijdag begon het hoger beroep. Toen werd er al 12 maanden en 8 maanden celstraf geeist tegen twee mannen uit Geldrop en Veldhoven die worden gezien als afnemers van de politiemol.

Het gerechtshof doet op 4 mei uitspraak.