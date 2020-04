Coronageschiedenis vastgelegd in voordeurfoto's: 'Later denk je, wat was 2020 een rotjaar'

"Even een voordeurtje schieten", noemt Igor het zelf. De families die hij portretteert komen niet over de drempel en blijven echt binnen. "Soms moet er iemand op een krukje gaan staan om goed in beeld te komen", vertelt Igor.

Wij blijven thuis

"Het idee voor het project was heel simpel, mensen zitten thuis en fotografen hebben bijna geen werk. Met deze voordeurfoto's leggen we iets vast voor de toekomst, waarin de terug kijken op deze tijd. Over 20 jaar heb je dan een bijzonder foto uit 2020, waarbij je denkt: wat een rotjaar was dat", aldus Igor.

De foto's die hij en ook andere fotografen maken, worden verzameld op de facebookpagina 'Wij zijn thuis'. In drie weken zijn daar vele tientallen voordeurfoto's geplaatst.

fotograaf Igor Swinkels (foto: Jan Peels)

Goed doel

"Het is heel intensief en mooi om met je gezin deze tijd mee te maken" reageert een vrouw die samen met haar man en kinderen op de foto gaat. Igor hoort aan de verschillende voordeuren allerlei verhalen. "Ik was bij een vrouw van wie haar zus aan corona is overleden. Ze zat alleen thuis en kon niet naar de begrafenis van haar zus", vertelt hij.

Igor wil niet betaald worden voor de foto's die hij maakt. "Kies zelf een goed doel en maak daar maar een bedrag aan over" vertelt hij de mensen als hij klaar is met de foto.