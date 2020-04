Buitenbaden zijn klaar voor de zomer, maar het is onduidelijk of ze open mogen

Vol trots loopt manager Arie Eikelenboom door de nieuwe accommodatie. Vrijwel alles is vernieuwd: de balie, kluisjes, horeca, kleedhokjes en zelfs een nieuw waterspeelpark. Bouwvakkers zijn nog bezig om de laatste puntjes op de ‘i’ te zetten. "De verbouwing was echt nodig. Al dertig jaar was er niks verbouwd, het was oud en grijs."

Al jarenlang keek de manager uit naar de renovatie. Het vernieuwde bad zou zaterdag worden geopend, maar de coronacrisis maakt het toekomstbeeld ineens troebel. "Dat doet pijn! Het voelt heel onwerkelijk", weet Arie. "Het geeft me een leeg gevoel. Juist de onzekerheid over hoe lang het nog duurt, is zwaar."

Bekijk in de video hoe het vernieuwde zwembad eruit ziet.

Zware tijden

Alle buitenzwembaden in Brabant zitten met dezelfde onzekerheid. “Het zijn heel zware tijden”, weet Teun van Etten, van branchevereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ). “Bijna alle buitenbaden zijn zomerklaar en hebben dus veel kosten gemaakt. Ook heb je te maken met abonnementen die niet verkocht worden.”

Het kabinet geeft dinsdagavond om zeven uur opnieuw een persconferentie over de coronacrisis. “Het lijkt me onwaarschijnlijk dat we snel weer open mogen.”

Ondertussen is de branche wel bezig met een plan voor de anderhalvemetersamenleving. “Dat is in een zwembad natuurlijk heel lastig”, geeft Van Etten toe. “Je zou in heel kleine groepjes zwemles kunnen gaan geven. Dat wil je natuurlijk snel kunnen opstarten, als dat weer mag.” Ook wordt nagedacht over banenzwemmen. “Dan zou je aparte banen aan kunnen wijzen voor heen- en terugzwemmen, om de afstand te kunnen bewaren.”

Warme dagen

Ook bij De Schans denken ze hieraan. "Alleen wij moeten het vooral hebben van de gezinnen die met hun kinderen komen zwemmen", weet Arie. Juist de warme dagen dekken de kosten van het gemeentebad. "Dan zit je soms met duizenden tegelijk in een accommodatie. Kinderen spelen en zwemmen met elkaar. En dan is afstand houden heel moeilijk."

"Ik verwacht niet dat dinsdag grote dingen gaan gebeuren." Ondanks alles blijft de zwembadmanager positief. "We gaan er gewoon vanuit dat we ergens dit seizoen nog open kunnen. Wij kunnen niet wachten!"