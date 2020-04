Pandeigenaren en brouwerijen redden Bredase horeca in coronacrisis: huur met twee derde verlaagd

Dat is de uitkomst van een overleg dat Bredase horecaondernemers onder leiding van burgemeester Depla de laatste weken hadden met de brouwerijen, pandeigenaren en banken. Na het aanscherpen van de maatregelen door het coronavirus moesten horecaondernemers hun gelegenheid van de overheid sluiten. Menig horecaondernemer zit of komt daardoor in financiële problemen.

De verlaging van de huur is een afspraak die maandag is vastgelegd en ondertekend in de zogenoemde 'Overeenkomst gedragscode ketensolidariteit'. Het idee achter het plan is dan ook om de financiële pijn samen te dragen. In Breda zijn de brouwerijen vaak ook als verhuurder van horecapanden actief.

'In Breda doen we het samen'

Johan de Vos van de Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland en eigenaar van café Boerke Verschuren is er blij met de overeenkomst. "We laten door middel van deze overeenkomst zien dat we het in Breda het samen doen", zo zegt hij. "Deze uitzonderlijke tijd vraagt het uiterste van alle partijen om er met elkaar uit te komen. Dan is het mooi om te zien dat Breda als eerste stad in Nederland hierin de eerste grote stap heeft gezet mét elkaar. Zo kunnen we hopelijk een richtlijn bieden voor alle andere zaken die spelen. Het is en blijft een feit dat we deze crisis alleen overleven als we het samen blijven doen. Laat dit een mooie start zijn daarvan."

Niet iedereen doet mee

Breda is de eerste stad in Nederland waar de horeca geholpen wordt met de huurpenningen. Het gaat in eerste instantie om de maanden april en mei, daarna volgt een evaluatie.

Toch doet nog niet iedereen mee, zo laat wethouder Boaz Adank van economische zaken weten. "Ontzettend goed dat we als ketenpartners in de horeca al heel snel met elkaar om de tafel zijn gegaan om te bedenken dat hoe we samen de klappen op kunnen vangen. Helaas moeten we tegelijkertijd constateren dat er ook nog pandeigenaren zijn die niet over hun eigen schaduw heen kunnen stappen. Ik hoop dat ze met deze afspraak in de hand wel het goede willen doen en er samen de schouders onder willen zetten."

