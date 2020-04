Motor en auto botsen in centrum van Den Bosch, twee gewonden

Een motor en een auto zijn maandagmiddag op de kruising van de Zuid-Willemsvaart en de Tolbrugstraat in Den Bosch met elkaar gebotst. Op de motor zaten twee mannen die allebei gewond raakten. Eén van hen is vermoedelijk zeer ernstig gewond.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. De bestuurster van de auto bleef ongedeerd.

In totaal werden vier ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. Eén van de mannen op de motor raakte waarschijnlijk lichtgewond. De traumahelikopter is niet in Den Bosch geland, maar doorgevlogen naar Vught.

Het zwaargewonde slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. De trauma-arts is vervolgens in Vught vanuit de traumahelikopter overgestapt op de ambulance om het slachtoffer verder te kunnen begeleiden.